Britney Spears entrega que já teve caso com Ben Affleck: Olha só eu sendo uma fofoqueira

É eita atrás de vixe! Que Ben Affleck e Jennifer Lopez tem uma longa história de amor, todo mundo já sabe. Porém, você sabia que o intérprete de Batman já teve um caso com Britney Spears? Pois é, a fofoca ficou escondida por muito tempo até que a Princesinha do Pop colocou a boca no trombone na última quarta-feira, dia 7.

Spears publicou no Instagram uma foto ao lado do ator e escreveu:

Uma foto legal comigo, Ben Affleck e Diana Warren anos atrás. Ele é um ator incrível. Esqueci de mencionar que fiquei com Ben naquela noite. Sinceramente, esqueci. Caramba, isso é loucura! Gostaria de poder contar a vocês a história que aconteceu antes disso! Ops, queridos, olha só eu sendo uma fofoqueira.

A cantora, por sua vez, voltou atrás e apagou a publicação, mas os fãs foram mais rápidos e tiraram prints.