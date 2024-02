Michel entrega preservativo para Bin Laden e Giovanna, mas reclama de troca de carícias do casal no BBB24

A primeira festa temática do líder da temporada de 2024 do BBB agitou os ânimos dos brothers na madrugada desta quinta-feira, dia 8. Enquanto alguns aproveitaram o momento para relaxar e aproveitar muita música no tema burlesco, outros não conseguiram evitar momentos tensos e até algumas brigas.

O clima entre Fernanda, a atual líder, Beatriz e Alane pareceu ter dado uma acalmada, já que as três até chegaram a dançar juntinhas. Vale lembrar que elas tiveram um belo bate-boca durante a dinâmica Sincerão na última segunda-feira, dia 5. As sisters trocaram acusações de jogo sujo e mostraram que não estavam felizes uma com as outras no reality.

Deixando o clima pesado de lado, as sisters decidiram aproveitar de verdade a festa e se jogaram de cabeça na dancinha. Beatriz e Deniziane dançaram coladinhas para as câmeras e provaram que, mesmo confinadas, sabem curtir o Carnaval brasileiro do jeitinho certo.

Depois de muita curtição, Mc Bin Laden e Giovanna decidiram ir para o quarto, curtirem um tempinho sozinhos e cheios de love. No Quarto Gnomo, o casal ficou de chamego na cama, mas acabou incomodando Rodriguinho, que estava tentando dormir na cama ao lado.

Incomodado, o brother decidiu sair do quarto, para deixar de ouvir os beijos e carícias trocadas entre os dois. Ele ainda chegou a se despedir deles e arrancou risada do cantor e da nutricionista, que brincaram:

- Eu falei, brincou Giovanna.

Quem mais decidiu brincar com o casal foi Michel. O brother foi até a despensa pegar um preservativo e entregou para os dois, que continuavam curtindo o momento na cama. Giovanna e Bin Laden deram risada e se divertiram com a brincadeira.

Porém, na sala ele confessou que está incomodado com o casal:

- Amanhã vou falar com a Giovanna porque ela é minha amiga, f**a-se. É um saco! Se eu for dormir e eles ainda estiverem assim [trocando beijos], vou falar!