Cecilia Gentili, atriz de Pose, morre aos 52 anos de idade

Muitas personalidades já nos deixaram no ano de 2024. Cecilia Gentili morreu aos 52 anos de idade no dia 6 de janeiro, mas a notícia só veio à tona no Instagram no dia seguinte, no dia 7. A causa da morte da atriz de Pose não foi divulgada.

Nas redes sociais, a também atriz Dominique Jackson, que atuou com Cecilia na mesma série, lamentou.

UMA ATIVISTA, UM ÍCONE, UMA PIONEIRA, UMA MÃE, UMA ESPOSA, UMA ATRIZ E COMEDIANTE, UMA IRMÃ INCRÍVEL E UM SER HUMANO FENOMENAL!. Estou profundamente triste com sua partida, querida irmã! Mesmo na morte, você deve ser reconhecida. Seu legado é de movimento, amor e compaixão, sem remorso e verdadeiro. Agradeço muito por TODO o trabalho que você realizou. Você se sacrificou corajosamente dizendo a sua verdade e vivendo essa verdade. Por isso, mudou e influenciou muitas vidas e o mundo. TE AMO PARA SEMPRE, LINDA IRMÃ FORTE! DESCANSE! SUA FALTA SERÁ VERDADEIRAMENTE SENTIDA!.