Palavra do Leitor - 8 de fevereiro de 2024

Pombos

“Líder do governo Auricchio diz que gasto com controle de pragas ‘não é alto’” (Política, ontem). Não é alto porque o dinheiro não sai do bolso dele, da mesma forma que o dinheiro para chafariz, para canteiros, para calçada em ponto estratégico para os trouxas acharem que em São Caetano é tudo perfeito! Mas perfeito só no papel. Igual a lei que permite alimentar animais, aos que odeiam animais não aceitam que pessoas alimentem animais de rua. Já mandei até mensagem para esse senhor da reportagem sobre o assunto e não obtive resposta. Mas para que que essa turma vai responder? Só respondem quem lambe o chão por onde eles passam.

Ana Paula

São Caetano

Acidente

‘Na Anchieta, carreta tomba com 26 toneladas de frango e gera trânsito’ (Setecidades, ontem). Estava pouco antes da descida da Anchieta. Congestionamento enorme. Desci pela Imigrantes. Subi também pela Imigrantes e o congestionamento continuava enorme.

Alesandro Wenger

do Instagram

Eremildo

Com a devida licença de Elio Gaspari: Eremildo é um idiota! Eremildo crê que os empresários, principalmente os de multinacionais, pagariam salários justos, concederiam benefícios, dividiriam os lucros obtidos, muitas vezes exorbitantes, com os seus empregados, se não fosse a luta dos sindicatos (com greve ou não). Não importando se esses sindicatos sejam ligados a CUT, CGT, CGTB, CSB, CTB, Força Sindical. Eremildo tem é que se tratar, para não ser internado no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba.

Edson Del Fiol

Santo André

Túnel Santos-Guarujá

A construção do túnel Santos-Guarujá sempre foi a menina dos olhos do governador Tarcísio de Freitas, mas existia impasse: o governo Lula queria ficar sozinho com a cereja do bolo. Foi quando nos bastidores tudo se resolveu. O partido Republicanos do governador, Centrão, hoje aliado do PT, ameaçou sair da base caso São Paulo não fizesse parte do projeto. Toda aquela firula no palanque do presidente prometendo união não passa de jogo de cena. Na verdade, Tarcísio que é o cara!

Beatriz Campos

Capital

Corinthians

O Técnico Cuca jamais poderia pensar em voltar ao Corinthians, clube que tem de pedir opiniões para as torcidas uniformizadas. Um profissional como o professor Cuca, de extrema competência, parar em um tribunal de fanáticos torcedores que não pensam... Quem perdeu não foi Cuca, e sim o Corinthians, que é grande sim, mas com deficiência analítica dos seus dirigentes, que começaram gestão trágica que poderá levar o clube mais popular de São Paulo ao caos. E os tribunais da Suíça arquivaram o processo e ainda indenizaram o técnico. Vocês, corintianos fanáticos, devem perdão para o Cuca.

Eduardo Furtado

Mauá