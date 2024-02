BC da Índia mantém taxa básica de juros em 6,50% ao ano

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira, 8, manter a taxa básica de juros em 6,50% ao ano. A decisão era amplamente esperada por analistas de mercado. Os juros estão no mesmo nível no país desde fevereiro de 2023. O índice de preços ao consumidor na Índia desacelerou a 5,7% em dezembro, na comparação anual. O BC indiano persegue uma meta de inflação entre 2% e 6%. Alguns economistas esperam que o RBI comece a cortar as taxas no segundo semestre deste ano, quando a inflação cair ainda mais. *Com informações da Dow Jones Newswires.