Filha de Kim Kardashian e Kanye West vira rapper em parceria com o pai

North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, tem caminhos abertos tanto para ser influencer e empresária, como a mãe, ou ídolo no rap, como o pai. Parece que ela está pendendo mais para o lado do pai - pelo menos por enquanto. A jovem de apenas 10 anos estreou sua carreira na música com uma participação na música Talking/Once Again, que também ganhou um clipe nesta quarta, 7. A faixa faz parte do vindouro álbum do rapper, Vultures. Assista aqui .

O álbum é uma parceria de Kanye com rapper Ty Dolla $ign. A filha de Ty, Jailynn Crystal, também aparece no clipe que chegou ao mundo nesta quarta. O resultado é um vídeo com fotografia potente, mostrando em close pais e filhas. A direção é assinada pelo duo DInnocenzo Brothers.

Na festa de lançamento do álbum Vultures, ocorrida em dezembro, North apresentou seus primeiros versos ao mundo - que também integram a nova música em questão:

"Its your bestie. Miss, Miss Westie. Dont try to test me. Its gonna get messy. Its gonna get messy. Just just bless me! Bless me!". Ou, em bom português: "É amiga, senhorita Westie. Não tente me testar. Vai virar bagunça. Só me abençoar, abençoar."

Na segunda parte da música, Ty Dolla canta: "Como impedir minha filha de crescer? Eu simplesmente não dou conta agora".

A faixa faz parte do aguardado Vultures, novo álbum de Kanye. O novo trabalho será dividido em três partes e a primeira será apresentada ao publico nesta sexta, 9.

Muito além de 'nepobaby'

Aos 10 anos, North já mostra que tem visão de futuro. Apesar de estar dando passos na carreira do pai, a menina chegou a revelar que quer assumir o controle tanto da marca de roupas da mãe, SKIMS, quanto do selo musical do pai, Yeezy.

Já apareceu no TikTok aplicando produtos da linha de maquiagem de Kim, mostrando que tem tino para o mundo da beleza. Ao vislumbrar os primeiros passos já dados, North parece já saber o que quer: dominar o showbizz - do jeito que seus pais fizeram.