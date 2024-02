Charge - 8 de fevereiro de 2024

Moradores de São Bernardo realizaram na noite de ontem uma manifestação na Praça do Professor, no bairro Nova Petrópolis, contra a implementação do modelo de praça-parque no espaço. Anunciada em agosto do ano passado, a revitalização do equipamento público, de 11 mil metros quadrados, deve custar R$ 2,2 milhões e contemplará a reforma da área de lazer voltada a atividades esportivas.

Segundo anunciou a Prefeitura na época, as obras vão incluir a instalação de quadra poliesportiva com alambrados e de quadra de basquete street, revitalização da pista de caminhada, área de alongamento, academia ao ar livre, playground, espaço pet, pintura geral, iluminação de LED, paisagismo, além de fechamento do local com gradil e portões. A entrega da reestruturação da praça estava prevista para ocorrer até o fim de dezembro de 2023.