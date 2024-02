Lá vai a santinha. Por água e terra. Mantendo a tradição.

Riacho Grande manteve a tradição das antigas barcaças, batelões ou alvarengas que, pelo Rio Grande, conduziam toras de madeira, lenha e carvão entre São Bernardo e Santo Amaro. Época em que havia transporte fluvial no então futuro Grande ABC.

Com a formação da Represa Billings, na década de 1920, esse tipo de transporte foi até ampliado, pois a cidade agora produzia móveis e precisava da madeira abundante da antiga Linha Rio Grande, do Núcleo Colonial de São Bernardo.

Durante o ano, o trabalho e as missas e rezas na capelinha. Em épocas específicas, a procissão pelo rio e represa.

A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes deste ano começou no bairro dos Finco, com missa às 9h na capela Nossa Senhora Aparecida. Dali seguiu à sede do Distrito de Riacho Grande por água.

A imagem da santa, que no passado era conduzida nas barcaças de madeira, agora é transportada por lanchas modernas.

BORORÉ

Até a virada dos anos 50 e 60 do século XX, as procissões náuticas eram ainda realizadas em barcaças de madeira. Uma das travessias da Represa Billings fazia-se entre o bairro Alvarenga, no porto logo atrás do armazém dos Pessotti, e a Ilha do Bororé, já em Santo Amaro.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Fotos: Ivar José de Souza (divulgação)

FÉ E CAMINHADA. Domingo, 4 de fevereiro de 2024. A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes chega ao porto central do Riacho, percorre as ruas do distrito até a Matriz São João Batista no seu andor em forma de barco para a missa do meio-dia

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 19 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8627

MANCHETE – FHC se encontra escondido com Itamar em Juiz de Fora.

Ministro da Fazenda foi tratar com o presidente da República da URV (Unidade Real de Valor).

NOTA – A URV viria a ser conhecida como a Lei do Plano Real, que daria a vitória ao agora já chamado FHC, sucessor de Itamar Franco.

NACIONAL – Terminava à meia-noite o Horário de Verão.

GRANDE ABC – Santo André terá primeiro cemitério vertical da região com oito andares. Lançamento estava previsto para março de 1994. Projeto do arquiteto Carlos Bratk.

NOTA – O novo cemitério receberia o nome de Memorial Phoenix, o que fica em Santo André no limite com São Bernardo e São Caetano.

CULTURA & LAZER – A peça “Piramo e Tisbe”, com texto e direção de Vladimir Capella, estreava no Teatro-Escola Célia Helena, em São Paulo.

NOTA – O são-caetanense Vladimir Roberto Capella (1951-2015) foi considerado o Papa do Teatro Infantil.

EM 19 DE FEVEREIRO DE...

1889 - Nascia, em São Bernardo, a professora Miquelina Pedroso Magnani. Formada pelo Colégio Caetano de Campos, de São Paulo, dona Miquelina lecionou durante muitos anos no bairro dos Meninos, atual Rudge Ramos. Faleceu em 1989, aos 100 anos de idade.

1904 – Prefeito Antonio Prado, de São Paulo, aprovava contrato para a construção de três casas de banho no Rio Tietê.

Em greve cerca de quatro mil costureiras de Buenos Aires, em apoio a projeto de descanso dominical.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: a Câmara Municipal de São Bernardo proibiu a venda de lança-perfumes e outros objetos de divertimento carnavalesco.

Comentário do próprio correspondente: “É uma medida que pouco prejudica os negociantes daqui, pois creio mesmo que se pudessem vender não venderiam mais de duas ou três dúzias e cujo lucro, com certeza, não daria para as respectivas despesas”.

1924 - A Cerâmica Privilegiada do Estado de São Paulo, fundada em 1913, passava a se chamar Cerâmica São Caetano.

1974 – Rede Ferroviária iniciava a instalação de cancelas junto à estação de Rio Grande da Serra.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam hoje no Estado de São Paulo: Osasco (elevado a município em 1962), Severínia, Taboão da Serra e Tapiraí.

E mais: em Sergipe, Porto da Folha (SE), Rio Grande (RS) e Tangará (SC).

HOJE

Dia do Esportista

São Gabino

19 de fevereiro

Nasceu em Dalmácia, atual Bósnia. Sacerdote e mártir. Degolado em 19 de fevereiro de 296, em Roma.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo