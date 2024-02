Moradores de Nova Petrópolis protestam contra praça-parque

Moradores de São Bernardo realizaram na noite de ontem uma manifestação na Praça do Professor, no bairro Nova Petrópolis, contra a implementação do modelo de praça-parque no espaço. Anunciada em agosto do ano passado, a revitalização do equipamento público, de 11 mil metros quadrados, deve custar R$ 2,2 milhões e contemplará a reforma da área de lazer voltada a atividades esportivas.

Segundo anunciou a Prefeitura na época, as obras vão incluir a instalação de quadra poliesportiva com alambrados e de quadra de basquete street, revitalização da pista de caminhada, área de alongamento, academia ao ar livre, playground, espaço pet, pintura geral, iluminação de LED, paisagismo, além de fechamento do local com gradil e portões. A entrega da reestruturação da praça estava prevista para ocorrer até o fim de dezembro de 2023.

Esta última etapa é amplamente criticada pelos usuários do espaço. Os frequentadores apontam uma série de preocupações devido ao fechamento da praça com as grades, como restrição de uso por conta da limitação de horário, falta de locomoção (os frequentadores utilizam o local para acessar as vias ao entorno), impacto ambiental com o corte de árvores e aumento da criminalidade.

Além do protesto, os manifestantes também contam um abaixo-assinado on-line com 1.339 assinaturas pedindo diálogo com a Prefeitura.

“O projeto apresentado não contempla nem tampouco atende às necessidades e desejos da maioria da população que usa diariamente a praça”, descreve a solicitação coletiva.

A servidora pública, Nathalia Dias, 37, mora há 23 anos no local e utiliza a praça para praticar esportes e para descansar aos fins de semana. A moradora explica que os usuários são favoráveis a revitalização do espaço, sem a instalação do gradil.

“As grades não se encaixam na dinâmica da praça. Nós, inclusive, temos preocupação com a segurança no local, pois, a rua Princesa Antônia, que contorna a praça, é bem deserta e com as grades se tornará um corredor que deixará quem transita por lá totalmente exposto a um assalto, já que entramos e saímos por qualquer lugar, mas com a grade ficaremos encurralados”, pontuou.

Outra moradora, que prefere não se identificar, acrescenta que o modelo de praça-parque irá alterar a história do bairro. “O projeto mudará a estética da praça, que abriga centenas de pássaros e possui um paisagismo lindo. A instalação das grades vai arrancar as árvores saudáveis. Outro ponto importante é a questão dos horários, com o gradil seremos obrigados a limitar o uso. A abertura e fechamento será controlado por um morador, sendo que a praça é um espaço público, temos o direito de utilizar a qualquer momento”, desabafa.

Andréa Giroto, 51, mora há 21 anos em frente a Praça do Professor, e defende que o projeto pode ser bom em outros locais, mas que não deve funcionar no espaço localizado em Nova Petrópolis.

“Em agosto do ano passado, quando o prefeito Orlando Morando (PSDB) veio assinar a ordem de serviço, questionei se os moradores tinham sido consultados e ele me respondeu que tinha 70% de aprovação e que não precisava consultar ninguém, se referindo aos votos que havia recebido na última eleição. Ele tem como marca do seu mandato transformar todas as praças em parques fechados com grades e cadeados, esquecendo que cada espaço público tem sua história, suas particularidades. A Praça do Professor chegou ao bairro antes da construção da maioria das residências”, finaliza Andréa.

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo não informou se irá receber a comissão de moradores para discutir a instalação das grades, e nem se realizou estudo de impacto ambiental e consulta com a população.