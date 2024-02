Professor da rede pública de São Bernardo desaparece na Capital

Professor da rede pública de São Bernardo, Fernando Tolentino, 38 anos, está desaparecido há quase uma semana. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira da semana passada após sair da casa de uma amiga que mora na avenida Thomas Edison, na Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com o pai, Manoel Tolentino, 61, Fernando saiu de casa na quinta-feira e não levou celular. Ele saiu a pé, vestindo calça de moletom cinza, camisa vermelha, chapéu de sol verde e com uma mochila preta. Segundo boletim de ocorrência registrado pela família, o professor teve um desentendimento com a esposa e não a informou onde iria. No B.O, consta a informação de que ele teria levado consigo uma quantia de R$ 2 mil.

Fernando mora com a esposa no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, e dá aulas na EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Guilherme de Almeida, no bairro Vila Euro. Seu pai relatou ao Diário que ele enfrentava problemas com bebida alcoólica devido a transtornos psicológicos. O docente também tomava remédios para emagrecer, segundo Manoel.

Além de professor, Fernando também é diretor de base do Sindserv-SBC (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Bernardo) e já foi presidente do diretório do Psol em São Bernardo. Por conta de sua militância, a família não descarta sequestro.

Quem tiver informações que ajudem a encontrar Fernando Tolentino, a família pede para que entre em contato com o professor Aldo Santos (11) 998250-5385, ou com o presidente do Sindserv-SBC, Dinaílton Cerqueira (13) 98112-5615.