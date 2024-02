Santo André chega ao número de 30 Estações de Coleta

Um ecoponto para cada 25 mil moradores. Nesta quarta-feira (7), com a abertura da Estação de Coleta Parque Marajoara, a cidade conquista o seu 30° ecoponto e, segundo o Paço, vai se consagrando como o município brasileiro, proporcionalmente ao total de residentes, que mais possui pontos de coleta do tipo.

“Esses pontos são muito importantes não só para a gente manter a cultura da reciclagem e ter uma cidade mais bem cuidada e limpa, mas também para esse conceito de sustentabilidade, fundamental para o grande desafio climático que temos”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), durante vistoria na Estação de Coleta Parque Marajoara.

A nova unidade fica na Rua Edgard Vieira de Lima, 51, esquina com a Avenida Giovanni Battista Pirelli, no Parque Marajoara. No local, os munícipes podem descartar resíduos volumosos que não são recolhidos pelo serviço de coleta porta a porta, como madeira, móvel, entulho, eletroeletrônico, isopor, colchão, estofado, óleo de cozinha usado (a cada um litro, é possível trocar por uma barra de sabão ecológico), além de telha e fibra de amianto.

Também é possível doar roupas, calçados, acessórios e qualquer tipo de objeto, contribuindo para ajudar famílias de baixa renda. O horário de funcionamento da EC Parque Marajoara é de segunda a sábado, inclusive feriados, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

O ecoponto é o último do pacote de construção e reforma de 12 Estações de Coleta, por meio do programa Sanear Santo André. O investimento total das obras foi de R$ 7,8 milhões, financiado pela CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

As Estações de Coleta são uma das principais políticas públicas para incentivar o descarte correto de resíduos, ampliar a reciclagem, deixar os bairros mais limpos e reduzir o volume de materiais que seria destinado ao Aterro Sanitário Municipal.

Além do Parque Marajoara, outros bairros que também foram beneficiados com novos pontos de coleta são : Jardim Ana Maria, Bangu, Jardim, Jardim Alvorada, Jardim Cristiane, Centro, Parque Miami, Vila Guiomar, Vila Linda e Jardim Santo André.