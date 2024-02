Sete em cada dez brasileiros tiveram de recorrer ao crédito

As contas do início de ano pesaram no bolso das pessoas. Prova disso é que 76% dos brasileiros buscaram alguma forma de crédito em janeiro e também pretendem solicitar crédito em fevereiro. Os dados são do Mapa Serasa Crédito, que foi apresentado ontem.

Em janeiro, o serviço mais buscado na plataforma foi o de cartão de crédito, com 55%. Entre os consumidores que precisaram de cartão para vencer as contas de fim de ano e de início de 2024, o valor médio pretendido na faixa acima de R$ 1.500 (35%).

Em relação ao perfil do consumidor, a maior parte dos que procuraram algum tipo de crédito em janeiro estão na faixa etária de 26 a 35 anos (35%) e tem renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.500 (40%).

Considerando os próximos meses, três em cada quatro consumidores afirmam que devem buscar crédito extra. Dentro desse grupo, empréstimo pessoal (57%) e cartão de crédito (52%) são os serviços de maior destaque. O valor desejado está acima de R$ 1.500 (56%).