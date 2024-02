Rodovias da região devem receber 1,3 milhão de veículos no Carnaval

A Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), e a SPMar, que coordena os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, estimam que, até quarta-feira (14), ao menos 1,3 milhão de veículos trafegarão pelas vias que ligam as cidades do Grande ABC ao Litoral e Interior do Estado de São Paulo. Na próxima terça-feira, dia 13 de fevereiro, será comemorado o feriado de Carnaval e as concessionárias terão operações especiais para melhorar o fluxo do trânsito.

Em direção à Baixada Santista, a Ecovias espera que até 515 mil veículos passem pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). O fluxo de veículos deve se intensificar a partir desta sexta-feira (9), às 11h. Para facilitar o trânsito, a Ecovias programou operações especiais entre as 11h desta sexta-feira e as 21h59de da próxima quarta (14). A Operação Descida (7x3) começa às 11h do último dia útil da semana, com previsão de permanecer em vigor até as 20h59 do sábado (10), retornando também no domingo (11) e na segunda-feira (12).

Conforme explica a Ecovias, neste esquema, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da Via Anchieta e também a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. (Confira operações na tabela ao lado)

SPMAR

Nos trechos em que possui concessão, a SPMar estima que passem cerca de 881 mil veículos de hoje até a próxima quarta-feira. A empresa também terá campanha especial para o feriado prolongado, com 25 viaturas de apoio, entre elas: cinco ambulâncias, oito guinchos (leves e pesados), cinco veículos de inspeção e supervisão de tráfego, um caminhão de combate a princípio de incêndio e um de resgate de animais. A previsão no trecho Sul é receber 624 mil veículos, sendo que um terço seguirá em direção ao Litoral. Já outros 257 mil são esperados no trecho Leste, opção para quem pretende seguir até o Interior do Estado.

Os piores horários para viajar estipulados pela concessionária são: sexta-feira, das 7h às 21h; sábado, das 7h às 14h; domingo, das 11h às 19h; segunda-feira, das 9h às 15h; terça-feira, das 10h às 20h. Ambas as concessionárias reforçam aos motoristas a importância do uso de cinto de segurança e do respeito às leis de trânsito. A SPMar alerta que os primeiros meses do ano têm maior incidência de chuva e exigem que os motoristas redobrem a atenção com os itens de segurança. tanto para carro ou motos.

“Em período de chuva, os cuidados do motorista com a segurança começam antes de pegar a estrada. Muitos esquecem, por exemplo, de avaliar o estado das palhetas dos limpadores de para-brisas e calibragem correta dos pneus, principalmente para veículos com cargas e passageiros. Ou até mesmo verificar se as lâmpadas de faróis, lanternas e luzes de freio estão funcionando perfeitamente. Qualquer problema nestes componentes aumenta o risco de acidentes em situações de visibilidade adversa” explica Fausto Cabral, gerente de Operações da Concessionária SPMar.

TEMPO

Para os moradores da região que desejam descer para o Litoral neste feriado, os dias terão chuva e Sol. Segundo previsão da Google Weather, deve fazer sol forte no sábado e domingo, com temperaturas máximas de 30°. Porém, na segunda e terça, poderá chover em Santos, com probabilidades que variam entre 5 e 45%. A temperatura neste período fica entre 26° e 32°.