Bolsas de NY fecham em alta e com novos recordes; NYCB sobe após atualização de liquidez

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com novos recordes de fechamento do Dow Jones e S&P 500, após os índices acelerarem os ganhos no fim do pregão. Os papéis do banco NYCB subiram depois que a instituição tentou tranquilizar os investidores com a atualização de suas condições de liquidez na sequência do rebaixamento da sua nota de crédito pela Moodys na terça-feira. O dia foi marcado ainda por vários comentários de membros do Federal Reserve (Fed).

O índice Dow Jones avançou 0,40%, aos 38.677,36 pontos. O S&P 500 subiu 0,82%, aos 4.995,06 pontos. O Nasdaq marcou alta de 0,95%, encerrando o dia em 15.756,64 pontos.

O New York Community Bancorp (NYCB) fechou em alta de 6,67%,após divulgar uma atualização sobre sua liquidez e depósitos. A instituição detinha US$ 17 bilhões em caixa e uma liquidez total e US$ 37,3 bilhões em 5 de fevereiro, segundo informe desta quarta-feira, 7. O relatório foi apresentado após a agência de classificação de risco Moody's rebaixar todos os ratings de dívida de longo prazo do NYCB para 'Ba2', de risco especulativo, além de indicar a possibilidade de outro downgrade. O Bank of America, por sua vez, decidiu cortar a recomendação das ações do NYCB, de compra para neutro, dias após ter reafirmado a confiança nos papéis.

As ações da Ford avançaram 6,05% após a montadora informar lucro acima das expectativas de Wall Street no quarto trimestre e traçar uma projeção mais robusta do que o previsto para o ano inteiro. Além disso, a empresa revelou planos de distribuir um dividendo especial de 18 centavos de dólar por ação. A montadora obteve um lucro de US$ 0,29 por ação com uma receita de US$ 43,2 bilhões.

A Enphase Energy disparou 16,9% mesmo depois que a empresa de soluções de armazenamento sola ter anunciado lucro por ação de US$ 0,54, queda de 64% ante o mesmo período de 2022, enquanto o faturamento totalizou US$ 303 milhões, um recuo de 58% na mesma base de comparação, segundo balanço divulgado na terça-feira. A empresa informou que espera que os níveis de estoque se normalizem e a demanda por seus produtos aumente até o final do segundo trimestre.

A ação da VF Corporation derreteu quase 10%. A companhia proprietária das marcas Vans, The North Face e Timberland anunciar queda de 16% nas receitas no terceiro trimestre, ante igual período de 2023.

Entre os dirigentes do Fed que falaram publicamente, o presidente da unidade de Richmond, Tom Barkin, afirmou hoje que a economia dos Estados Unidos continua forte, com um mercado de trabalho "ainda muito saudável", o que é um argumento pela paciência antes de haver mudanças na política monetária. Ele disse,contudo, que a inflação está em queda. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, afirmou hoje que precisa de mais evidências sobre o processo de desinflação antes de mudar sua posição sobre a política monetária.