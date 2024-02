Jogadores da seleção sub-23 apostam em reação e vaga no Pré-Olímpico: 'Só depende de nós'

Abrir o quadrangular final do Pré-Olímpico com derrota por 1 a 0 para o Paraguai não abalou a confiança do elenco brasileiro. Mesmo pressionado a ganhar os dois últimos jogos, contra Venezuela, nesta quinta-feira, e a arquirrival Argentina no domingo, a confiança impera no grupo do técnico Ramon Menezes.

Logo após o jogo com os paraguaios, o treinador já havia passado mensagem confiante aos jogadores, mostrando que confia no poder de reação deles e garantiu que o Brasil se reabilitaria e se garantiria em Paris-2024 para buscar o tricampeonato. - os dois melhores da fase se garantem.

Derrotado pela Venezuela com time alternativo na última partida da fase de grupos, por 3 a 1, a seleção brasileira vê o reencontro como decisivo e aposta que o futebol será muito melhor ao apresentada naquele dia, em Caracas.

"Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela", enfatizou o volante Alexsander. "Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação", endossou.

Os jogadores acompanharam a partida da Venezuela diante da Argentina, na qual o empate por 2 a 2 veio somente no fim, em cobrança de pênalti anotado pelo VAR e adotaram um tom entusiasta que a vitória virá nesta quinta-feira.

"Otimismo sempre. Todos aqui estão focados e vamos atrás desses três pontos", disse o meia Marquinhos, que entrou no decorrer da partida contra o Paraguai e está na expectativa de retomar a posição de titular. O jogador começou a competição, mas acabou saindo para aposta de Ramon em Maurício.

A meia é o grande problema do treinador, que já usou diversas opções ali. Além de Marquinhos e Maurício, Guilherme Biro e também Gabriel Pirani, que iniciou a partida anterior, também foram testados. A definição da escalação será somente momentos antes da "decisão".