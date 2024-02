Virginia Fonseca posa de biquíni e se surpreende com atitude inusitada de Zé Felipe

Grávida do terceiro filho. Virginia Fonseca decidiu exibir o corpo, enquanto estava de biquíni fio dental, e as mudanças em sua barriguinha. Mas a influenciadora não esperava que Zé Felipe, seu marido, apareceria no vídeo e fizesse algo inusitado!

Nas imagens, enquanto Virginia posa para os seguidores, o cantor aparece de bermuda e camiseta, pegando em suas próprias genitais! Ela se junta a ele e os dois começam a dançar juntos. Na legenda, ela escreveu:

A mãe está on e o meu marido também

E na última terça-feira, dia 6, Virginia publicou uma foto com suas filhas, Maria Alice, de dois anos de idade, e Maria Flor, de um ano, e teve que se justificar pela escolhas de palavras na legenda:

Meus filhos, benção de Deus. Observação: Filhos [no masculino], pois ainda não sabemos se é menino ou menina, escreveu.