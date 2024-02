Neto de Marília Gabriela expõe babados da família: Minha avó nunca fez questão de conversar comigo

Marília Gabriela sempre foi muito reservada quando se trata da vida pessoal. Porém, seu neto, Vitor Henrique Morais Vilela Cochrane, decidiu colocar a boca no trombone e expor os babados da família.

Vitor é filho de Christiano Cochrane, primogênito da jornalista, e nasceu fruto de uma relação casual entre Christiano e Andrea Morais. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ele entregou que só viu o pai pessoalmente um única vez e nunca teve contato com a avó famosa.

Eu nasci em 2003, mas fui registrado somente em 2007, porque meu pai não queria reconhecer minha paternidade, ele ficou inclusive muito tempo sem pagar pensão. Esse foi o motivo da minha mãe ter entrado com o primeiro processo, para ele ter que reconhecer e aí ele reconheceu e começou a pagar a pensão, mas durante esses anos de luta minha mãe sempre foi se virando e dando os pulos dela, disse.

E continuou:

Ao longo dos anos tiveram várias brigas judiciais, e uma dessas eu compareci no Fórum com a minha mãe, eu tinha apenas um anos de idade, era bem pequenininho, e minha mãe me contou tudo como aconteceu. Estava meu pai e o advogado dele, minha mãe e o advogado dela, esse foi o dia que ele me viu pela primeira e única vez, eu me aproximei e coloquei a mão no colo dele, ele ficou sem reação, em choque, na época. Após esse processo ele me reconheceu e tudo, até por isso tenho o nome dele na certidão. Depois desse ocorrido, em 2007, ele começou a pagar pensão, mas não mantinha contato comigo. Somente em 2011 ele começou a conversar comigo por telefone, porque na época eu não sabia mexer com redes sociais, e aí começou a me mandar presentes nos endereços antigos. Uma vez por ano ele me enviava alguma coisa, quando era meu aniversário ou Dia das Crianças. Ele fazia promessas de que iria me ver e quando se é criança a gente acredita, acaba criando aquela falsa esperança, tinha vezes que eu falava com ele e eu ficava esperando por ele no portão de casa e perguntando para minha mãe. Ele prometia vir me ver, dizia que ia me buscar para passear com ele, mas nunca cumpriu com isso, sempre foi por mensagens arrumando pretestos, dizendo que por conta que minha mãe tinha processado ele, ele não podia ter contato comigo, mas isso ai era baboseira. Ele vivia aqui no Brasil, passava aqui por perto, enfim.

Sobre a avó, Marília Gabriela, ele disse:

Eu e minha avó nunca tivemos contato nenhum. Ela já teve contato com a minha mãe, elas não se davam muito bem por ligação e etc e já teve bate-boca, então devido isso também não tiveram muito contato. A minha avó nunca fez questão de saber, de conversar comigo, não sei se é porque meu pai falava alguma coisa para abafar, para esconder, mas ela sabe que existo, porque já conversou com a minha mãe. Sou neto dela, tenho o nome dela na minha Certidão de Nascimento. [...] Chegou a ter o caso do processo envolvendo minha avó, por conta da minha mãe ter contratado um advogado e ele querer ganhar em cima e ele usou o nome da minha avó, e eu acho que foi por isso que ela não quis saber de mim ou da minha mãe, por conta dela achar que seria só problemas. Eu até entendo essa parte, porque foi um processo bem de repente e que nem era para ser para ela.

Eita!