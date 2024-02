Seleção pré-olímpica de basquete feminino inicia campanha rumo à Paris

Disputado no Brasil pela primeira vez, o torneio Pré-Olímpico de basquete feminino começa nesta quinta-feira (08) com a Seleção Brasileira enfrentando a Austrália, às 20h. Além do país da Oceania, as europeias da Sérvia e da Alemanha também estão na disputa. O torneio acontece em Belém-PA e os ingressos para a estreia já estão esgotados.

O formato da competição é simples: as quatro equipes jogam uma vez entre si, e os três países com o melhor desempenho garantem a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Uma das esperanças brasileiras, a pivô Sassá, ex-AD Santo André e atualmente no Sampaio Basquete destaca que o elenco está confiante com a classificação para as olimpíadas. “Jogar em casa é incrível, a presença da torcida dá força para que a equipe consiga o melhor desempenho. Isso também é importante para o basquete feminino, estamos em um momento muito bom, então é justo que os brasileiros possam assistir”, falou complementando que a preparação para o torneio o treinamento foi intenso, com atividades sendo realizados até em Portugal.

Adversárias do Brasil na estreia, as australianas estão atualmente na terceira posição do ranking mundial organizado pela FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), o que sinaliza que a estreia brasileira será complicada.

Atualmente na oitava posição do ranking mundial, o Brasil é o atual campeão da Copa América e também do Sul-Americano de Basquete, além de ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

O Pré-Olímpico de basquete feminino tem mais três grupos que jogarão simultaneamente em outros três países: Bélgica, Hungria e China. França e Estados Unidos também participam do torneio, mas já estão com as vagas garantidas para Paris.