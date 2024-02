Em depoimento, Daniel Alves chora, nega ser um homem violento e garante que não forçou a prática sexual: Estávamos desfrutando

No terceiro dia do julgamento na Espanha, Daniel Alves finalmente prestou o seu depoimento. O jogador está sendo acusado de estupro por uma jovem de 23 anos de idade. Preso desde janeiro de 2023, o atleta chorou e admitiu que bebeu demais no dia. As informações são do GE.

Após a exibição de alguns vídeos, que Daniel Alves evitou assistir, o jogador começou o seu depoimento dizendo que saiu com os amigos e no restaurante pediu algumas bebidas, como vinho uísque e saquê.

- Sai com meus amigos para comer juntos. Era umas 14h30. A princípio íamos só comer. Fazia muito tempo que não nos víamos então ficamos mais tempo. Pedimos 5 (garrafas) de vinho, um uísque, um saquê. (Tomei) mais ou menos uma e meia, duas garrafas de vinho, um copo de uísque. Depois de sair do restaurante, fomos direto ao bar. Ficamos aí um tempo, tomando uma rodada de gin tônica.

Em seguida ele contou que quando deixaram o local foram para a boate:

- Quando saímos daí, nós fomos ao Sutton. Eu e Bruno seguimos, os outros foram para casa. Entre 2 a 3 da manhã. Eu entrei na discoteca e os funcionários me levaram para a reserva da mesa 6. Depois pedi para trocar para a 7 porque a 6 estava longe da pista de dança. Quando chegamos na sala reservada, estávamos eu e Bruno dançando e seguimos por um tempo. Estavam duas meninas lá e ficaram por um tempo. Bruno que chamou as meninas. Um garçom trouxe o champanhe que havíamos pedido. Dançávamos bem próximos, de forma respeitosa. Sim, acho que elas sabiam que era eu porque mais de uma vez me pediram para tirar foto.

Com a aproximação, Daniel revelou que chamou uma das mulheres para ir ao banheiro:

- Ficamos dançando pegado. Por um tempo a dançar mais próximo, começou a roçar suas partes nas minhas. Coloquei a mão e quando começou a pressão sexual, falei para ir ao banheiro, e ela disse que tudo bem. Não falou nada. Quando fui ao banheiro, disse a ela que iria primeiro e ela me deixou esperando um pouco. Achei que ela não viria, pensei que ela não queria vir.

Assim que a jovem chegou ao banheiro, Daniel contou que não forçou a jovem em momento nenhum:

- Baixei as calças, sentei no vaso sanitário, ela se ajoelhou e começou a me fazer sexo oral. Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando os dois e nada mais.

Após o momento, Daniel disse que foi para sua casa, e assim como o depoimento de sua esposa, caiu na cama e dormiu:

- Quando cheguei em casa, lembro que ela (a esposa Joana Sanz) estava em casa na cama e dormi na sequência. Sim, estou dizendo o mesmo que das outras vezes. Soube pela imprensa que estavam me acusando.

Neste momento, Daniel Alves tomou água, chorou e encerrou o seu depoimento:

- Soube que estavam me acusando de violação sexual. Estava praticamente arruinado porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas. Fiquei sabendo tudo pela imprensa.