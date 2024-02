Vila Euclides. O velho estádio reformado. Faz 30 anos. Tinha nome de marechal. E iria ser Primeiro de Maio.

Era sábado de Carnaval. Memória estava lá. Tiramos fotos e guardamos o canhoto do ingresso. Em campo, o EC São Bernardo recebia o Rio Preto EC. O “Esporte” de 1928, não o Tigre dos dias atuais.

Não ia bem o velho Esporte, tanto que perdeu por 2 a 1. Gilson, atacante do Rio Preto, marcou os dois primeiros gols do novo e revitalizado estádio.

Nas novas arquibancadas, pouco ocupadas, a torcida ‘Inferno Jovem’ protestava pela má campanha do São Bernardo, integrante da Série A-3, equivalente à Terceira Divisão.

O São Caetano – ainda não chamado de Azulão – disputava a Série A-2, e ia bem; o mesmo ocorria com o EC Santo André, da Série A-1, a da elite do futebol paulista.

NOMENCLATURAS

O antigo estádio de Vila Euclides foi construído na década de 1950 pela extinta Fiação e Tecelagem Elni, cujas instalações, na Avenida Redenção, hoje são ocupadas por próprios municipais, ao lado do Poupatempo – o Poupatempo ocupa pavilhão construído mais recentemente pela Prefeitura.

A Prefeitura desapropriou todas as instalações da Elni, incluindo o estádio, que era Estádio da Elni e passou a se chamar Estádio Distrital de Vila Euclides em 1968. Com a morte do marechal Costa e Silva, em 1969, recebeu o nome do militar, com direito a busto mais tarde discretamente retirado e, sabe-se lá, guardado em algum depósito público ou descartado.

NOVAS ARQUIBANCADAS

O certo é que o prefeito Walter Demarchi, ex-jogador do Florestal do bairro Demarchi, não teve dúvida em atender ao pedido dos esportistas e reformou o “Vila Euclides”, seguindo orientação da Federação Paulista de Futebol.

Esportistas são-bernardenses, vocês devem essa ao agora saudoso Demarchi.

MILITAR TROCADO

Erroneamente, o ingresso do jogo que marcou a reinauguração do estádio da Vila Euclides vem com o nome de outro marechal, o Castelo Branco, que é – ou foi – o nome oficial de outro estádio da cidade, o Baetão.

Ao que consta, o nome oficial do Baetão, hoje, é Estádio Municipal Giglio Portugal Pichini, em homenagem ao craque do Vila Baeta FC.

A confirmar: o conjunto esportivo onde está o campo de futebol ainda se chama Complexo Esportivo Humberto de Alencar Castelo Branco (coisas da política).

JOGO HISTÓRICO

EC SÃO BERNARDO 1, Rio Preto EC 2

DATA – Sábado, 12-2-1994.

SÃO BERNARDO – Paulo; Santista, Pereira, Régis e Laércio (Robson); Zé Roberto, Akson, Fusão e Mi (Luís Carlos); Rogério e Clodoaldo. Técnico: Aluísio Guerreiro.

RIO PRETO – Silvio; Wallace, Welton, Hinto e Du/ Tetila, Nido, Vanderlei e Marquinhos (Moisés); Gilson (Luiz Fernando) e Esquerdinha. Técnico: Pinho.

GOLS – Gilson aos 36 e 41 do 1º tempo para o Rio Preto; Fusão aos 6 do 2º tempo.

ÁRBITRO – Ulisses Tavares.

LOCAL – Estádio de Vila Euclides.

RENDA – Não fornecida

FONTE – Diário/Arthur Lópes em 13-2-1994.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

RENASCIMENTO. Sábado, 12 de fevereiro de 1994: o novo Vila Euclides, futuro Primeiro de Maio, com a faixa invertida da torcida alvinegra de São Bernardo, o velho Esporte

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8626

MANCHETE – Exumação do corpo e Cruz (Oswaldo, líder dos rodoviários morto em 6 de janeiro de 1994) aponta para autópsia suspeita.

FUTEBOL – Técnico Telê Santana voltava para o São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bady Bassitt, Cajamar, Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Embu das Artes, Itapevi, Luiziânia, Padinho, Peruíbe, Sagres, Salmourão, Sarutaiá e Taguaí.

E mais: Ipixuna (AM), Nísia Floresta (SC), Piratuba (SC), Roca Sales (RS) e Salto do Lontra (PR).

HOJE

Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo.

1º Domingo da Quaresma

18 de fevereiro

Convertei-vos e crede no Evagelho.

Ilustração: Diocese de Vacaria (RS)