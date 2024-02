Histórias de amor. Histórias construídas. Uma temática quase apagada... ...revivida pela historiadora de Ribeirão Pires

Italiana

La mia vita oggi sei tu

Io te voglio tanto bene

Partiremo due insieme

Ti lasciar non posso più

Vicente Celestino

A canção de Vicente Celestino nasceu de uma constatação do cantor, no desembarque de soldados brasileiros que voltavam da Segunda Guerra em 1945. Num clima de muita alegria, aquele agora ex-combatente estava triste, isolado num canto, pensando na namorada que deixara grávida na Itália.

Iole, “La mia Gioconda”, por fim se reencontraria com João Pedro Paz no Brasil e a história do casal teria um final feliz.

Novela? Não, Cristina de Lourdes Pellegrino Feres reconstrói a história de João e Iole e se empenha em desvendar a história das outras 57 noivas que, no pós-guerra. Este projeto vai alinhavado num artigo esclarecedor que pode ser consultado na Internet e que é o chamariz para uma pesquisa em pleno desenvolvimento.

Título do artigo: “Amor em tempo de guerra e imigração de gênero para o Brasil”

PESQUISA PROSSEGUE

Ao falar do livro “A Dupla Face da Guerra”, baseado no diário do pracinha Waldemar Cerezoli, de Ribeirão Pires, Cristina fala também do trabalho de investigação que realiza para o registro definitivo do lado social da guerra.

Vários fatores contribuíram para o que a autora chama de “o silenciamento das vozes femininas no contexto da guerra”. A obra de Cristina Feres coloca novas luzes neste episódio da história do Brasil e recupera o papel da mulher também neste campo.

NO AR

AMORE. Cristina Ferez no DGABC-TV e em outubro de 2023 na Itália com filhas de uma noiva na guerra, o casamento de Cosetta Mileni e Alceu Stephoni em 14 de junho de 1945 e o casal Iole e João Pedro Paz, que inspirou a música “La mia Gioconda”, sucesso clássico de Vicente Celestino

NAS ONDAS DO RÁDIO

Walter Silva,

MPB e os grandes festivais

Texto: Milton Parron

“Memória” deste final de semana recupera uma entrevista concedida ao programa por Walter Silva, o Pica-Pau (1933-2009).

O jornalista e produtor musical revive as origens da Bossa Nova. Fala sobre os grandes festivais da MPB na televisão. Relembra as caronas de automóvel que dava aos iniciantes artistas, hoje nomes consagrados da música brasileira.

Sem papas na língua, Walter Silva não economiza críticas a nomes como o de Chico Buarque de Holanda, “que posa de bom mocinho na mídia, mas que por trás não é nada disso”.

Walter Silva tornou-se colunista semanal do Diário do Grande ABC em 1999 e no ano seguinte recebeu o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Deixa o livro ”Vou te contar: Histórias de música popular brasileira”.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8625

MANCHETE – Lista de ricos que vão ser perseguidos já está pronta.

Relação da Receita inclui 34 mil pessoas; governo as quer como exemplo para a classe média.

