Monique Alfradique se emociona ao falar do nascimento do sobrinho: - Foi uma gravidez de alto risco

Nesta quarta-feira, dia 7, Monique Alfradique foi uma das convidadas do Encontro. No programa, a atriz falou sobre sua carreira e o momento de sua personagem Érica, em Elas Por Elas, mas o que chamou a atenção do público foi sua vida pessoal. Isso porque, a artista compartilhou recentemente que se tornou tia.

No programa matinal, Alfradique voltou a falar de seu novo momento em família e explicou que usa de inspiração para viver uma bela irmandade na novela, sua relação com a irmã Mabelle Alfradique:

- Eu tenho uma irmã que eu sou muito conectada, eu fui titia agora essa semana. Eu tenho a inspiração em casa, a minha relação com a minha irmã é uma conexão muito forte. Foi uma gravidez de alto risco, eu estava no meio das gravações, no set, quando a bolsa estourou, tive que correr para o hospital. Mas deu tudo certo, meu sobrinho é lindo, Ryan veio com muita saúde.

Segundo Monique, a vontade de se tornar mãe era um grande sonho na vida da Mabelle, que passou por momentos complicados:

- Foram altos e baixos, ela sabe o que ela passou e a família toda se uniu muito. Era um grande sonho dela. O Ryan é realmente um milagre. Eu falo para minha irmã: sua alegria é minha alegria. Então nesse tempo em que ela tentava e não estava dando certo eu ficava angustiada também.

Ainda de acordo com Alfradique, Mabelle poderia passar por complicações pós parto e ela conversou com a produção da novela para conseguir acompanhar a irmã nesse momento.