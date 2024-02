Príncipe William retorna aos deveres reais em meio a diagnóstico de câncer de Rei Charles III e recuperação de Kate Middleton

Nesta quarta-feira, dia 7, foi reportado pelo Daily Mail que o Príncipe William já voltou aos deveres reais ao liderar uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor. Em meio ao diagnóstico de câncer do Rei Charles III e a cirurgia abdominal de Kate Middleton, o herdeiro ao trono é a figura pública em destaque na monarquia britânica.

Sua última aparição pública foi no dia 18 de janeiro, quando William foi clicado na área externa da Clínica de Londres. O príncipe estava visitando a esposa, antes de seu retorno ao Adelaide Cottage, onde deve ficar repousando até a Páscoa.

O jornal ainda revelou que William chegou a Londres na última terça-feira, dia 6, e teve uma breve reunião com o pai. Fontes próximas revelaram que o Príncipe de Gales deixou claro que não tem intenção de se encontrar com Príncipe Harry, mesmo com as notícias na família.

É importante ressaltar que o monarca britânico irá participar de uma festa de gala na noite desta quarta-feira, dia 7, quando deve falar pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer de seu pai.

À Ok!, a especialista real Jennie Bond disse que o diagnóstico de Charles pegou toda a família de surpresa e explicou:

- Este não é um momento em que ele [Príncipe William] quisesse assumir responsabilidades extras, e não é um momento em que ele realmente quisesse contemplar o fato de que um dia, num futuro muito próximo, ele será um monarca. Este é um momento em sua vida em que sabemos quando ele só quer ser um pai ativo e um marido que o apoia. Ele se sentirá um tanto assediado pela doença de sua esposa e agora por seu pai ter câncer - este é um momento assustador para ele.

Em um momento delicado, Príncipe Harry decidiu visitar o pai. O segundo filho do rei viajou da Califórnia, nos Estados Unidos, onde mora com os filhos e a esposa Meghan Markle, e teve uma breve reunião com Charles. O encontro durou cerca de 45 minutos.

Apesar de Harry ter feito uma longa viagem para encontrar o pai e saber detalhes do diagnóstico, uma reconciliação com William segue improvável. A correspondente real Daniela Relph da BBC disse:

- É um relacionamento entre irmãos que ainda parece incrivelmente quebrado. Não sabemos se algum dos lados entrou em contato de alguma forma, se houve alguma tentativa de encontrar uma trégua. Do jeito que as coisas estão, não parece haver nenhum sinal disso [reconciliação]. Você tem que ler isso como um sinal do estado do relacionamento deles, nada no diário nos diz para eles se encontrarem enquanto Harry estiver no Reino Unido. Isso também significa que Harry não visitará sua cunhada, a princesa de Gales, que não está bem, alguém de quem ele já foi muito próximo.