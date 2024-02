Fernanda Paes Leme exibe barrigão ao mostrar bebê mexendo e brinca: Macetando a barriga

Mamãe de primeira viagem! Aos 40 anos de idade, Fernanda Paes Leme está grávida de seu primogênito. Através de suas reds sociais, a atriz compartilhou o momento em que a bebê Pilar mexe dentro de sua barriga. Em um momento descontraído, ainda brincou ao fazer uma analogia com a música da cantora Ivete Sangalo.

Ivete, corre aqui! Tem gente macetando a barriga da mamãe, escreveu a famosa através dos stories do Instagram.

A analogia com a música da artista faz referência à canção Macetando, uma parceria com Ludmilla quem promete ser o sucesso do Carnaval 2024. No vídeo compartilhado por Fernanda, podemos ver o fruto da relação da atriz com o noivo Victor Sampaio se mexendo na barriga da mamãe, enquanto a música toca no fundo.