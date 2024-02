Ribeirão Pires abre inscrições para curso de Eletricista Residencial

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está oferecendo oportunidade para aqueles que desejam adquirir novas habilidades e se preparar para o mercado de trabalho. As inscrições para o curso “Aprenda a ser um Eletricista Residencial” já estão abertas e o programa promete capacitar os participantes em uma das profissões mais demandadas da atualidade.

Com uma carga horária de 80 horas, o curso oferecerá aos participantes conhecimentos teóricos e práticos essenciais para atuarem como eletricistas residenciais, um campo de trabalho sempre em alta demanda. Serão formadas duas turmas: manhã (das 8h às 12h) e tarde (13h às 17h). As aulas serão ministradas de terça a sexta-feira.

O curso é promovido por meio de parceria com o SENAI e o Sebrae. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no próprio Fundo Social de Solidariedade, das 8h às 17h, com a apresentação dos seguintes documentos (RG, CPF, comprovante de residência, histórico ou comprovante escolar). Entre os pré-requisitos para a inscrição no curso estão: residir em Ribeirão Pires, ter no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental Completo.

Para mais informações sobre o curso e o processo de inscrição, acesse o site da Prefeitura (https://www.ribeiraopires.sp.gov.br/) ou entre em contato pelo telefone 4827-8555.