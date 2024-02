Poupança tem saque líquido de R$ 20,148 bilhões em janeiro, mostra BC

Após a saída de R$ 87,819 bilhões da caderneta de poupança em 2023, dados divulgados nesta quarta-feira, 7, pelo Banco Central (BC) mostram que as retiradas superaram as aplicações em R$ 20,148 bilhões em janeiro. Esse foi o segundo maior saque líquido para o mês na série histórica iniciada em 1995, só atrás de janeiro do ano passado (R$ 33,630 bilhões).

No mês passado, foram aplicados na poupança R$ 332,266 bilhões, enquanto R$ 352,415 bilhões foram sacados pelos brasileiros.

Considerando o rendimento de R$ 5,186 bilhões, o saldo total da caderneta somou R$ 968,071 bilhões ao fim de janeiro.

Atualmente, com a taxa Selic a 11,25% ao ano, a poupança é remunerada pela taxa referencial (TR), hoje em 0,0083% ao mês (0,0996% ao ano), mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês (6,17% ao ano). Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a atualização é feita pela TR mais 70% da taxa básica de juros.