Bruna Biancardi parabeniza ex-sogro e compartilha novas fotos no aniversário de Neymar Jr.

Semana de comemorações! Na noite da última terça-feira, dia 06, Bruna Biancardi abriu a galeria de fotos e compartilhou novos registros da festa de aniversário de 32 anos de idade de Neymar Jr. A celebração contou com a presença da modelo e da filha do ex-casal, Mavie, que completou quatro meses de vida, também na terça-feira, dia 06.

No entanto, desta vez, a influenciadora aproveitou para parabenizar o ex-sogro, Neymar Pai, aniversariante na mesma data da neta. Através dos stories do Instagram, com mais um registro da celebração do craque, Biancardi escreveu:

Parabéns, vovô Neymar. Que o seu novo ciclo seja especial e abençoado. Conte sempre com a gente, acompanhado da foto que mostra ela com Mavie no colo, com a bebê sendo admirada pelo vovô.

Como você vem acompanhando, as recentes imagens de Neymar Jr. e Bruna Biancardi juntos têm levantado várias suspeitas de um possível reatamento entre o ex-casal. Os internautas se perguntam se a reaproximação seria somente devido à filha ou se indicaria uma volta do relacionamento.

Até o momento, os dois não se pronunciaram sobre os boatos.