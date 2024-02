Neymar Jr. comemora mêsversário da caçula Mavie: Princesinha

Claro que o papai babão não deixou a data especial passar em branco! Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 07, Neymar Jr. utilizou de suas redes sociais para elevar o fofurômetro e compartilhar uma foto da pequena Mavie, que completou seus quatro meses de vida na última terça-feira, dia 06.

Feliz quatro meses, princesa, escreveu ao festejar o mêsversário da caçula.

No registro compartilhado pelo craque, Mavie parece dormindo e com uma roupinha personalizada para o aniversário do pai.

Feliz aniversário, Papai, aparece bordado na blusinha da bebê.

Como você acompanhou, Neymar Jr. comemorou o aniversário de 32 anos de idade com um festão de três dias. Além de contar com a presença de familiares, amigos e celebridades, o atleta também recebeu a ex-namorada e mãe de sua filha, Bruna Biancardi. Inclusive, várias fotos de Neymar Jr. e a modelo juntos no evento circularam pelas redes e deram o que falar.