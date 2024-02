Santo André amplia ações do programa Rua Nova no Jardim Milena e Las Vegas

Três das principais vias da região do Jardim Milena e Jardim Las Vegas entraram na rota do programa Rua Nova, ação de recuperação e modernização asfáltica da Prefeitura de Santo André. As obras começaram a ser realizadas nas ruas Nina Zanoto, Leonardo Fioravanti e Otávio Cândido.

Depois de passar pelas avenidas e ruas onde o transporte coletivo transita, o programa Rua Nova está avançando por outras vias da região. Nesta terça-feira (6), o prefeito Paulo Serra caminhou pelos bairros e conversou com comerciantes, que agradeceram pela realização das obras.

“São mais dois quilômetros de asfalto novo por aqui. Estamos fazendo as principais entradas aqui do bairro e seguimos com três frentes de trabalho pela cidade. A gente priorizou inicialmente as vias onde passam as linhas de ônibus, o transporte público, agora vamos entrando nos bairros”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Nesta etapa, serão aproximadamente dois quilômetros de vias que receberão asfalto novo, além das construções ou reformas das sarjetas.

Sobre o Rua Nova - Em curso desde 2017, o programa Rua Nova se aproxima dos 400 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas em todas as regiões da cidade.

“Este é um programa permanente. Já fizemos muita coisa, ainda tem muita coisa a ser feita, mas a gente quer chegar a todas as regiões para, comparado a 2017, entregar uma cidade muito melhor, com mais qualidade de vida e, nessa questão da mobilidade, ter asfalto novo na cidade toda”, exaltou o prefeito Paulo Serra.

O programa já beneficiou bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Santa Maria, Vila Bastos, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Guiomar e Vila Pires.