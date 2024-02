Charge - 7 de fevereiro de 2024

O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), vai gastar, dentro do contrato com o Consórcio Guima-Desintec, mais com o controle de pombos do que com o combate à dengue no município.

Os valores estão presentes no contrato entre as partes, que foi tornado público na última semana - o Diário havia mostrado que o vínculo não estava no Portal da Transparência, apesar de a Prefeitura já ter empenhado recursos para pagar pelo serviço de controle de pragas urbanas.

No contrato, o Consórcio Guima-Desintec vai receber R$ 5,16 milhões para executar serviço de controle do mosquito da dengue. Para remover pombos, a empresa irá obter R$ 6,85 milhões – 32,7% a mais.