Palavra do Leitor - 7 de fevereiro de 2024

Lula

O Lula pensa que o povo é idiota e que, com discurso enfadonho e demagogo, vai apagar a história de suas mazelas da vida pública e da CUT (Centra Única dos Trabalhadores). Já que, como nada de ruim ocorreu nesta região no passado provocado por Lula e companheiros sindicalistas da CUT, em entrevista ao Diário vociferou: “O Grande ABC voltará a ser símbolo da nossa economia” (Política, dia 2). Se fosse um estadista, melhor seria ter pedido desculpas ao povo desta importante região da São Paulo. Já que, de triste memória, desde o aparecimento da CUT e do PT, nas décadas de 70 e 80 do século passado, os sindicalistas da CUT, liderados por Lula, levaram verdadeiro clima de terror com suas greves insanas e ameaças a empresários que esta região outrora orgulho da Nação, pela sua pujança, foi totalmente condenada pela fuga da empresas para outras regiões do País, deixando rastro social perturbador e traumático pelo alto índice de desemprego e verdadeiro cemitério de galpões abandonados. Essa é a verdadeira história do abominável legado de Lula, CUT e PT.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)





‘São Bernardo News’

Vereador (Glauco Braido) quer CPI para investigar anúncios no jornal em São Bernardo pois desconfia que o Paço esteja gastando dinheiro público para financiar campanha antecipada (Política, dia 1º). Os fatos apontam uma conduta potencialmente lesiva ao patrimônio público, então é dever da Câmara Municipal, composta por representantes dos pagadores de impostos do município, investigar. Em primeiro lugar penso que desconfiar não é o suficiente, tem que ter provas. Em segundo lugar eu gostaria de ver a mesma preocupação do vereador com o dinheiro dos pagadores de impostos no tocante ao contrato de locação de veículos para uso dos vereadores, cujo aumento foi de 74,5%. Preocupação seletiva para ganhar visibilidade não resolve, olhamos o conjunto da obra.

Walmir Ciosani

São Bernardo





Televisão

Nem PT nem outro partido qualquer tem de ser arvorar em ter uma TV para chamar de sua. As TVs abertas estão indo à falência tal a quantidade de besteirol que se mostra no dia a dia. O telespectador mais instruído não perde tempo com tanta bobagem. Para os que têm condições existem canais pagos que oferecem uma serie de informações, além de filmes, documentários, sem falar no YouTube, que também é grande fonte de diversão. Enfim, paga-se muito, para pouco. Pouco conteúdo que vale a pena. O que os partidos têm a mostrar num canal de TV? As TVs abertas, os rádios e os jornais dão conta de divulgar o trabalho pífio dos parlamentares e as decisões equivocadas, além de mostrarem que os mais importantes projetos que favorecem a população dormem nas gavetas.

Izabel Avallone

Capital

Zeladoria

Sou recente morador do bairro Campestre, na Rua Porto Carrero, onde estamos gostando muito de morar, porém um detalhe está nos deixando tristes: o abandono das calçadas e ruas do bairro, que parece o Pantanal devido ao mato que toma conta dos mesmos e aos buracos das ruas. E, com esta época de chuvas, aumenta e muito a propagação do mosquito da dengue e outros insetos, como escorpiões, e servem até de esconderijo para ladrões.

Claudio Roberto Rossi

Santo André

Educação

‘É assim que Morando trata a educação’ (Primeira Página, ontem). Só educação? Saúde está pela hora da morte. A segurança está pedindo socorro e funcionários depressivos sem qualquer perspectiva de valorização.

Edison Croos

do Facebook

Ramalhão e Corinthians – 1

‘Ramalhão anuncia demissão de Marchiori e está próximo de Márcio Fernandes’ (Esportes, ontem). Pode ir para o Corinthians. Tem vaga lá.

Diego da Silva

do Facebook

Ramalhão e Corinthians – 2

Acho que Mano Menezes tem tamanho para tocar o Santo André.

Soraia C. Pêra

São Bernardo