Prioridades de Auricchio

No momento em que o Brasil, em geral, e o Grande ABC, em particular, registram aumentos expressivos no número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue, uma revelação bombástica estarrece os espíritos mais sensíveis. Reportagem publicada nesta edição do Diário comprova que a Prefeitura de São Caetano gasta mais dinheiro no programa de afastamento de pombos do que no de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. São, segundo números oficiais obtidos pela reportagem do jornal, R$ 6,8 milhões para enxotar as aves e R$ 5,1 milhões contra o inseto. As razões da distorção de investimentos? Não se sabe. O Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense, simplesmente não explica.

Quando administrações municipais começam a esconder dados de interesse da sociedade, que deveriam ser públicos, é sinal de que alguma coisa vai mal. Pilar da democracia e da gestão eficiente, a transparência é o primeiro setor sacrificado para justificar falhas administrativos – ou, eventualmente, má-fé. Fala-se aqui, evidentemente, em tese, já que estão indisponíveis informações capazes de fazer esta ou aquela acusação à administração municipal de São Caetano. Não que inexistam, mas é que praticamente ninguém, com exceção da imprensa profissional, dispõe-se a questionar a incúria da administração do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em relação aos dados e às discussões que pautam as decisões governamentais.

Diante da absurda informação de que sua gestão gasta mais verbas para enxotar pombos de prédios governamentais do que para combater o mosquito Aedes aegypti fica mais fácil compreender por que José Auricchio Júnior impôs censura à imprensa na divulgação de informações oficiais de interesse público – como se, ao sonegar dados, ele agredisse os veículos de comunicação e não a população que o elegeu e lhe paga o salário. Afinal, na hipótese de a cidade que administra estar acompanhando o crescimento de casos de dengue, assim como vem ocorrendo em outras do Brasil, de que maneira o prefeito justificaria à população os critérios que utiliza para estabelecer prioridades no gasto do dinheiro obtido com os impostos?