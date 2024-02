Simões assume PL, e deflagra crise

O PL de Mauá vive dias ainda muito turbulentos. Nas últimas semanas circularam informações que indicavam a possibilidade que o vereador Sargento Simões, indicado para ser o cabeça de chave da candidatura do partido em Mauá, perderia essa indicação por desacordo com a cúpula estadual da legenda, porém, Simões voltou a conversar com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e não só assegurou a sua pré-candidatura pelo PL, como foi anunciado como o novo presidente da legenda em Mauá. O movimento desagrada totalmente o vereador Zé Carlos Nova Era, até então comandante da sigla no município, e que tinha ficado à frente do partido mesmo com a chegada de Simões. A coluna apurou que, há duas semanas, Simões e Nova Era discutiram feio na Câmara, em uma conversa ríspida a respeito da construção da pré-candidatura de Simões e da formulação da chapa de candidatos a vereador pela legenda. O comentário principal é o de que Simões estaria beneficiando sua esposa, Josi Simões, que pode ser candidata a vereadora, em detrimento de outras figuras filiadas ao partido.

Afoito além da conta

O estilo do vereador e pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PL, Sargento Simões, tem desagradado alguns integrantes do partido. Simões não esconde ser admirador do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) - tanto que a foto do perfil no seu celular é com o ex-chefe da Nação -, mas estrategistas da legenda apostam que em eleições municipais o tipo de tática não funciona. Mesmo assim, Simões mantém o ritmo.

Pressão ou tática?

Dias depois de ver o vereador e ex-prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) divulgar uma pesquisa eleitoral e resgatar um jornal local para apresentar números que apontam que ele está na liderança na corrida à Prefeitura de São Caetano sem a anuência da alta cúpula no Palácio da Cerâmica, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) participou de uma reunião com Tite na sede do Republicanos de São Caetano, evento que também contou com a participação de Thiago Tortorello (Republicanos), ex-prefeiturável e integrante da histórica família da política da cidade. Auricchio ficou à mesa e já tem sido falado que pode haver uma reviravolta nos bastidores com o tucano apresentando Tite como seu candidato.

Ela é boa...

Enquanto se aproxima de vez do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), Tite tem admitido nas rodas de conversa política que a preferida do chefe do Executivo para representar o governo no projeto de sucessão é a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, também presidente municipal do PSDB.

...Mas

Porém, ele também emenda no comentário que Regina tem sido muito pressionada pela família para não ser candidata desta vez, relembrando as dificuldades enfrentadas antes, durante e depois da eleição de 2012, quando ela foi escolhida por Auricchio para representar o grupo governista e perdeu para o então, vereador Paulo Pinheiro, para uma larga margem de votos.

Agradecimento – 1

De saída da liderança de governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o vereador Edson Sardano (PSD) agradeceu a oportunidade e foi muito elogiado pelos colegas de Casa. “Não serei mais candidato a vereador, vou partir para outros projetos, costurar minha pré-candidatura majoritária. Claro que vou sentir saudades deste ambiente e dos amigos que fiz”, disse.

Agradecimento – 2

O pessedista também brincou sobre a proximidade com Paulo Serra. “Sei que não tem como dissociar minha imagem à do prefeito Paulo Serra. Dos sete anos do mandato, seis estive como secretário (de Segurança) e um como líder do governo. Só não tenho a cara dele porque sou mais velho e ele, um jovenzinho.” Sardano deu lugar a Pedrinho Botaro (PSDB), que voltou ao Legislativo após um ano como secretário de Ações Governamentais.