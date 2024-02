Sessão relâmpago e retornos marcam volta dos trabalhos na Câmara de Sto.André

Sem projetos de lei e com uma das sessões durando menos de 40 minutos, a volta aos trabalhos na Câmara de Santo André foi marcada pelo retorno dos vereadores Pedrinho Botaro (PSDB) e Professor Jobert Minhoca (Podemos), que no fim da semana passada deixaram seus postos no Executivo - Pedrinho saiu da Secretaria de Relações Governamentais e Minhoca da Secretaria de Pessoa com Deficiência. Eles estavam licenciados há um ano.

Além dos retornos dos parlamentares - o que provocou a saída dos suplentes Fumassa (PSDB) e Tânia Juliano (PSDB) -, a primeira sessão, realizada pela manhã, também foi marcada pela mudança na liderança do governo Paulo Serra (PSDB) no Legislativo. Grande aliado do chefe do Executivo, Pedrinho Botaro assumiu o posto que até então era ocupado por Edson Sardano (PSD).

“Tenho muita expectativa de que vai dar certo. Tenho certeza de que tanto o prefeito quanto os vereadores daqui estão na mesma página para fazer o bem comum”, disse Pedrinho ao Diário.

Ainda pela manhã, as lideranças partidárias fizeram acordo para manter a composição das comissões legislativas. A de Justiça e Redação conta com Zezão (PDT) e Márcio Colombo (PSDB) como membros, com Toninho Caiçara (PSB) de presidente; a de Finanças e Orçamento tem a Dra.Ana Veterinária (União Brasil) e Bahia do Lava Rápido (PSDB), com Vavá da Churrascaria (PSD) de presidente; a de Saúde, Saneamento Básico, Ecologia e Meio Ambiente tem Ricardo Alvarez (Psol) e Ana Veterinária, e é presidida por Dr. Marcos Pinchiari (PSDB).

A segunda sessão do dia teve duração de menos de 40 minutos. Isso porque um veto do Executivo a um projeto de Márcio Colombo estava sobreposta a todas as pautas, isto é, deveria ser votada antes de toda a ordem do dia. Como não houve acordo entre os vereadores, todos os itens foram adiados.