Câmara de Mauá estuda levar Simões à Comissão de Ética

O clima esquentou na primeira sessão do ano na Câmara de Mauá. Após 55 dias de recesso, os vereadores voltaram a plenário, porém, sem gabinetes em funcionamento. As salas estão em reforma e justamente isso irritou o vereador e pré-candidato a prefeito Sargento Simões (PL). O parlamentar, em tom exacerbado, proferiu ataques ao presidente Geovane Corrêa (PT). “É a incompetência desse cabeçudo que faz as coisas do jeito dele, nas coxas, sem consultar os pares, sabe lá com qual objetivo. Vou pedir uma CPI e acionar o Ministério Público”, esbravejou.

Para o vereador, a decisão do petista de reformar a Câmara tem outro objetivo. “Tem cheiro de mutreta, de corrupção”, afirmou. Ao ser indagado se tem provas que possam sustentar a afirmação, diz: “É difícil provar”.

Sargento Simões, apesar de esbravejar, garante que a que a proposta de CPI é “natimorta”, por entender não conseguir apoio entre os pares.

Tal postura na tribuna pode custar caro ao vereador. Sargento Simões, que fez questão de frisar ser seu último ano como vereador, pois vai tentar alçar voo mais alto, deve parar na Comissão de Ética.

“Vou conversar com os pares. Não vou tomar uma decisão monocrática”, afirma Geovane Corrêa sobre a instalação da comissão para apurar a conduta do colega, que não é “isolada”, complementou o parlamentar ao ainda dizer que até funcionários da Casa foram alvos de desrespeito.

Sobre a possibilidade de uma CPI ou investigação do Ministério Público, Geovane destaca estar “tranquilo”, por entender que a obra está dentro “das regras de licitação, da Lei e acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado”.

OBRA

Ao custo de R$ 2,8 milhões, a Câmara Municipal de Mauá iniciou obras de readequação de gabinetes, banheiros e áreas internas e externas. A empresa responsável pela execução é a OAF Projetos e Obras Ltda.