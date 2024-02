Caixa realiza primeira vistoria técnica para construção do novo hospital de Diadema

Uma equipe da Caixa Econômica Federal esteve na manhã desta terça-feira (06), na Prefeitura de Diadema, para a primeira vistoria técnica no local onde será construído o novo Hospital Municipal da cidade. O banco é o responsável pela gestão financeira da obra e os técnicos estiveram no Paço Municipal tanto para vistoriar o local, ver quais blocos serão demolidos, como para conhecer mais detalhes do projeto.

Essa foi a primeira atividade realizada desde a assinatura do contrato com a Caixa, que ocorreu no dia 30 de dezembro. A secretária de Gestão Pública e Gestão de Diadema, Fatinha Queiroz, explicou que esse primeiro encontro visa apresentar toda a documentação técnica da obra. "Podemos dizer que é o primeiro passo que vai tornar o hospital realidade", afirmou.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, destacou que a construção do hospital é um tema sobre o qual toda a equipe de governo tem trabalhado desde o início. "Não é simples, uma obra dessa magnitude, a gente não contava com o apoio do governo federal no início do nosso mandato, mas assim que o presidente Lula foi eleito a gente apresentou para ele o projeto do hospital e agora estamos vendo as coisas acontecer", relatou. "É com certeza a realização de um sonho de toda a população, um sonho nosso, e agora falta pouco para virar realidade", concluiu.

O novo Hospital Municipal será construído onde atualmente funciona o Paço Municipal, na Rua Almirante Barroso, 111, na região central. O projeto contempla 212 leitos e atenderá UTIs neonatal, pediátrica, adulta, AVC, IAM, além de centro de diagnóstico, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, saúde mental e emergência, em um edifício que vai contar com 12 pavimentos. O Ministério da Saúde já garantiu o repasse de R$ 287 milhões para as obras.