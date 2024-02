Laterais treinam após problemas musculares, mas atacante vira problema no Guarani

O Guarani seguiu sua preparação para enfrentar a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista com treino na tarde desta terça-feira. Os laterais Diogo Mateus e Mayk treinaram e devem ser novidades entre os relacionados. Por outro lado, o atacante Gabriel Santos sentiu lesão e é problema.

O técnico Umberto Louzer fez um treino rápido com jogadores que foram titulares na derrota para o Santos por 2 a 0. Depois, seguiu com o restante do elenco, incluindo o lateral-direito Diogo Mateus e o lateral-esquerdo Mayk, em fase de transição.

Entretanto, a dupla não deve ser titular por precaução. Diogo Mateus não joga há quatro rodadas por lesão muscular, enquanto Mayk treinou de forma limitada nos últimos dias por dores musculares. Heitor e Hélder devem seguir nas posições, respectivamente.

Sem suspensos, a expectativa era de que o Guarani tivesse força máxima para enfrentar a Inter de Limeira. Entretanto, no treino desta tarde, o atacante Gabriel Santos sentiu o adutor da coxa e não treinou, virando dúvida. Não afetará a escalação do time titular, já que foi relacionado como reserva em quatro jogos, entrando em campo apenas nas duas primeiras rodadas, contra Corinthians e São Bernardo.

Após a derrota para o Santos, o Guarani seguiu com quatro pontos, em quarto e último lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras (10), Água Santa (7) e Ponte Preta (6). O jogo diante da Inter de Limeira será realizado na quinta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, encerrando a sexta rodada.