Supervisor de prisão em Mauá se torna suspeito por vazar imagens íntimas

Fotos de biquíni e vídeos com cenas de sexo. O conteúdo era disseminado via WhatsApp, em um grupo interno de funcionários do CPD (Centro de Detenção Provisória) de Mauá e apontam como responsável pelo envio do teor pornográfico Valdir Saes Rodrigues Junior, até então supervisor técnico de agentes penitenciários.



O episódio foi deflagrado em janeiro, quando trechos recentes da conversa foram gravados e protocolados anonimamente à SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).



Ao que indica o histórico da conversa, as imagens de nudez das colegas rodavam virtualmente e eram encaminhadas ao grupo por Valdir. É comum notar fotos acompanhadas por comentários como “já c*** pior e paguei” ou “conhece? Delícia da Funap (Fundação ‘Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel)’”.



Ainda segundo o registro de horário das mensagens, Valdir replicava os tópicos durante expediente de trabalho. Vale destacar que a utilização de aparelho celular dentro da prisão, por si só, já fere norma dos estabelecimentos penais - na qual há apenas exceção de uso para o diretor do presídio.

TRANSFERÊNCIA

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária confirma que Valdir perdeu o cargo comissionado que ocupava no CPD de Mauá “e, em razão disso, ele também não recebe a comissão correspondente ao cargo perdido”.



Ainda segundo a SAP, a medida é um protocolo do órgão “para não haver nenhuma interferência nas apurações em andamento”.



De acordo com apuração do Diário, o investigado agora ocupa novo posto no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo.