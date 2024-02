Travis Kelce revela que já ouviu álbum novo de Taylor Swift, sua namorada, e dispara elogios: - Ela é inacreditável

Travis Kelce é o tipo de namorado que não guarda um elogio sequer para sua amada! O jogador de futebol americano revelou que já ouviu o novo álbum de Taylor Swift, anunciado pela cantora durante o Grammy 2024 e que será lançado no dia 19 de abril. E sobre o projeto, Travis disse que espera que abale o mundo, por estar tão incrível!

Durante uma coletiva de imprensa pré-Super Bowl, o atleta do Kansas City Chiefs falou sobre a conquista de Taylor, que bateu o recorde de vencedora na categoria Álbum do Ano, do Grammy, tendo ganhado quatro vezes e ficando a frente de nomes como Stevie Wonder, Frank Sinatra e Paul Simon:

- Ela é inacreditável. Ela mesma está reescrevendo os livros de história. Taylor tem uma base de fãs inacreditável que a segue e a apoia ao longo de sua vida e tem sido divertido reunir os swifties e os meus fãs, além de abri-los para o mundo do futebol e dos esportes. Tem sido legal experimentar isso, falou.

E ainda deu sua opinião sobre o novo álbum da cantora, The Tortured Poets Department, que ela só lançará em abril, mas que ele já teve a oportunidade de ouvir:

- Ouvi um pouco, sim, e está inacreditável. Mal posso esperar para que isso abale o mundo quando for lançado, comentou.

Na mesma coletiva, Travis revelou como é namorar Taylor Swift:

- Cara, vou te dizer uma coisa, é uma experiência selvagem, mas estou gostando e amando cada pedacinho dela.

Mas reforçou que está evitando pensar muito sobre isso, visto que a final do Super Bowl está cada vez mais próxima:

- Vou te dizer uma coisa, cara, não estou pensando em nada além deste jogo de futebol. Não há nada em minha mente que aconteça até que este jogo de futebol termine.