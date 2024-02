Governo chileno confirma a morte de ex-presidente Piñera em acidente de helicóptero

A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, confirmou, há pouco, a morte do ex-presidente do país Sebástían Piñera em um acidente de helicóptero nesta terça-feira. Em pronunciamento à imprensa, Tohá informou que equipes de resgate conseguiram chegar ao local da queda e recuperaram o corpo de Piñera.

As outras três pessoas que estavam a bordo conseguiram sobreviver, de acordo com ela. A ministra expressou tristeza pela tragédia e enviou os pêsames à família do ex-presidente. "Sebastián Piñera foi presidente do Chile, um presidente democrático em duas oportunidades e terá todas as honras e reconhecimento republicano que merece", disse.