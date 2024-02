Davi especula sobre seguidores no BBB: 'Se tiver 1 milhão, é muito'; veja números atualizados

Os brothers voltaram a falar sobre o número de seguidores que devem ter conquistado nas redes sociais nesta terça, 6. Na cozinha do Big Brother Brasil, Davi, Isabelle, Michel e Leidy conversavam quando Davi puxou o papo: "Se a Isabelle sair hoje no Paredão, já sabe, né?". A sister interrompe Davi, brincando para ele parar. O amigo ri e acrescenta: "Não vai sair não!".

O baiano disse: "Se tiver 1 milhão de seguidores é muito".

Isabelle, vale lembrar disputa o Paredão desta terça com Beatriz, Alane e Juninho.

A afirmação divertiu a Web pois, do lado de fora da casa, o motorista de aplicativo tem torcida cativa, além de ser um dos Pipocas que mais angariaram seguidores no período. Isabelle também não fica para trás: já soma 1,9 milhões no Instagram. Davi, vale lembrar, não usava Instagram antes de entrar para o programa, e passou a alimentar seu perfil com várias fotos dias antes do confinamento no reality. Hoje, já acumula 3,8 milhões de seguidores na rede social.

Com o número, Davi quase alcança os camarotes da edição: Rodriguinho tem 4 milhões, Wanessa conta com 4, 5 milhões, MC Bin Laden, 5,1 milhões e Yasmin soma o maior número de seguidores até o momento, 6,7 milhões.

Beatriz, primeira Pipoca a atingir 1 milhão de seguidores. Hoje, ela conta com 3,4 milhões.

Tópico sensível

O número de seguidores nas redes sociais é sempre um assunto delicado entre os participantes. Como eles não têm acesso a essa informação - que é o principal termômetro de popularidade - a ansiedade em torno do número precisa ser segurada até o momento em que o participante sai da casa. A Rede Globo já sabe disso e trata de criar suspense na hora de mostrar como está a página do Instagram de cada brother eliminado.