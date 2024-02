Nos Estados Unidos, DoE eleva levemente projeção para preço do WTI e do Brent em 2024 e 2025

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma, em seu relatório de perspectiva de curto prazo (Steo, na sigla em inglês), que o preço do barril de Brent deve terminar o ano a US$ 82,42. A previsão é levemente superior à do mês anterior, que apostava no preço do Brent a US$ 82,00 no fim deste ano.

Para 2025, a previsão é de que o preço desacelere um pouco menos, e termine o ano em US$ 79,48 o barril.

O documento indica que o WTI deve terminar 2024 a US$ 77,68, e 2025 em US$ 74,98, o que também é levemente mais alto do que o esperado na última previsão, de janeiro.

Segundo o DoE, o preço do petróleo deve enfrentar "pressões descendentes" mais fortes a partir do segundo trimestre deste ano, conforme os estoques da commodity vão se elevando mundo afora.

De acordo com o departamento, a projeção é que a produção de petróleo dos Estados Unidos tenha alta a 13,1 milhões de barris por dia (bpd) em 2024, cerca de 100 mil bpd a menos do que a projeção de janeiro. Para 2025, a expectativa é de aumento na produção a 13,49 milhões de bpd, maior do que o previsto no último mês.

Entre os destaques da projeção está a produção de gás natural nos Estados Unidos, que deve começar a se normalizar agora, após interrupções temporárias causadas pelo frio rigoroso em parte do país.

A redução forçada fez a média de produção do gás ficar bem abaixo da projetada pelo DoE, mas passado o imprevisto, a produção deve aumentar gradativamente até o fim de 2025.