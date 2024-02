Neymar Jr. comemora aniversário com festa restrita a amigos e familiares: Chorei, sorri e fui muito feliz no meu dia

Na noite da última segunda-feira, dia 5, Neymar Jr. realizou uma festança para comemorar seu aniversário de 32 anos de idade. O jogador de futebol optou por um evento restrito a amigos e familiares, mas regado de muita curtição. Nas redes sociais, o atleta compartilhou dois registros em que aparece aproveitando a festa.

Equipado com um look all black e boina da Louis Vuitton, o craque escreveu na legenda:

Chorei, sorri e fui muito feliz no meu dia. Depois de 11 anos comemorar perto da minha família e amigos foi incrível.

Gabi Martins foi uma das famosas presentes na comemoração e fez questão de fazer um post desejando felicidades ao aniversariante.

Parabéns amigo. Deus te abençoe!, escreveu ela.

Giovanna Roque, mãe da filha de MC Ryan, escolheu uma foto em que Neymar Jr. aparece ao lado de Bruna Biancardi para deixar seus parabéns ao jogador de futebol - e o clique acabou chamando atenção de internautas.

Já Rafaella Santos, irmã do jogador, fez uma colagem de fotos nos Stories do Instagram e deixou uma belíssima mensagem na legenda:

Feliz aniversário, meu amor!!! Saiba que você tem alguém para quem você sempre pode voltar, somos lar um do outro, meu colo, meu abraço mais apertado sempre será seu!

Carol Dantas, com quem o craque teve Davi, mostrou aos seguidores uma imagem em que ele aparece abraçado no primogênito e escreveu:

Uma bela foto fazendo uma das coisas que você mais ama fazer para te dar parabéns. Feliz aniversário, tenho certeza que você está aproveitando seu dia do jeitinho que você gosta. Já, já estamos todos juntos para comemorar sua vida. Deus te abençoe.