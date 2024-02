Inadimplência média no crédito livre cai para 4,7% em dezembro, revela BC

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com os bancos passou de 4,8% em novembro para 4,7% em dezembro, informou nesta terça-feira, 6, o Banco Central.

Para as pessoas físicas, a taxa de inadimplência passou de 5,8% para 5,6% de um mês para o outro. No caso das empresas, variou de 3,6% para 3,5% no período.

A inadimplência do crédito direcionado (recursos da poupança e do BNDES) passou de 1,5% para 1,3% em dezembro ante novembro.

Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência passou de 3,4% para 3,3% em dezembro.