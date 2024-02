Bebê desaparecido há quatro meses é localizado pela polícia no Rio

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizou uma operação que resultou no resgate de uma bebê desaparecida desde outubro do ano passado, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A mulher que estava com a criança foi presa em flagrante no sábado, dia 4, por uso de documento falso na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

A investigação, iniciada após o desaparecimento de uma adolescente e a filha, levou os agentes até informações sobre o paradeiro da criança. Em Búzios, encontraram a suspeita com o bebê que ao ser abordada, apresentou documentos falsos e alegou ser a mãe da criança.

A mulher foi interrogada sobre o histórico de nascimento e pré-natal da criança, resultando na confissão de que a bebê era, de fato, filha da adolescente desaparecida. Ela foi presa em flagrante e conduzida à sede da DHNSG para formalização da prisão. A defesa não foi localizada pela reportagem.

A criança foi devolvida à família materna e acompanhada pelo conselho tutelar local. As investigações continuam para esclarecer o que aconteceu com a mãe da criança e verificar o eventual envolvimento de outras pessoas no caso.