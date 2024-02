Kayky Brito revela que ficou mais sensitivo após acidente: - Parece que onde ando tem um buraco na minha frente

Abriu o coração! O ator Kayky Brito usou as suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre a sua vida e tudo o que mudou após o grave acidente que sofreu em setembro de 2023, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Através de um vídeo em seu Instagram, além do desabafo, ele aproveitou para aconselhar o público a pedir ajuda caso precise.

- Comigo, antes do acidente, sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava: por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa, iniciou.

Kayky então contou que após o atropelamento passou a ficar mais sensitivo:

- Mas, depois do fato, fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde ando tem um buraco na minha frente. Então, fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa.

Vale lembrar que no acidente, Kayky sofreu traumatismo craniano, politraumatismo e precisou passar por cirurgias para fixação de fratura da pelve e do braço direito.

Nos últimos dias, o ator contou que ainda não foi liberado para viajar de avião.