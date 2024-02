Luiz Henrique se emociona em apresentação no Botafogo: 'Já passei por muito sofrimento na vida'

A apresentação de Luiz Henrique no Botafogo, nesta terça-feira, foi cercada de emoção. O principal reforço do time carioca para a temporada, protagonista da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, foi às lágrimas ao lembrar das dificuldades enfrentadas por sua família, principalmente no início de sua carreira.

"Um moleque que sai do Vale do Carangola sem saber de nada e hoje está sendo jogador mais caro da história. Isso para mim e para minha família é um orgulho. Sofremos muito, choramos muito, eu me sinto muito orgulhoso por isso...", disse Luiz Henrique, emocionado, ao mencionar o bairro onde foi criado na cidade de Petrópolis (RJ).

"Eu fico emocionado porque eu passei por muito sofrimento na minha vida, chegar aqui para mim é muito orgulho. Trabalho muito, sou dedicado, faço de tudo todos os dias não importa o que estou passando, sempre rindo, nunca estou de cara feia. Tenho orgulho disso", declarou.

O jogador de 23 anos chega ao Botafogo com o status de contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O clube carioca não revelou as cifras envolvidas na negociação, mas o valor do acordo pode chegar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), incluindo metas e bônus. A contratação é a maior do futebol brasileiro sem levar em conta a atualização pela inflação.

Ciente da importância de sua contratação para o time carioca, Luiz Henrique prometeu empenho em campo. "Estou muito forte para ajudar o Botafogo, para fazer de tudo. Quero colocar todo o meu talento à disposição do clube. Esse clube merece muito, estar lá no topo."

O atacante vai fazer sua estreia direto em um clássico, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. "A expectativa está lá em cima. Se eu jogar será uma estreia boa, aniversário de um ano da minha filha. Vou ajudar Botafogo a sair com a vitória", declarou, confiante. "Farei de tudo para ajudar. Estrear contra Flamengo será muito bom."