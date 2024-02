Laços de guerra. Além do front. Waldemar Cerezoli... ...um dos 35 brasileiros prisioneiros de guerra

Ela fala do seu novo livro, baseado no diário do cabo Waldemar Reinaldo Cerezoli, pracinha de Ribeirão Pires, mas vai além.

Cristina dedica-se à pesquisa e escritas sobre imigração de gênero, amores e casamentos em tempo de guerra. Faz o que se pode chamar de “a nova história”.

Sua preocupação maior, como historiadora sensível que é, volta-se ao cotidiano do ser humano.

Desde 2013 é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, projeto da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto “Laços de Guerra, expedicionários brasileiros e alianças para além do front”.

Neste trabalho, Cristina Feres contabiliza 40 entrevistas com expedicionários brasileiros e/ou familiares. Da listagem faz parte Antonio Cruchiak, que em sua casa, em Santo André, mantinha uma faixa na fachada informando que ali residia um herói da FEB.

Cristina é parceira do projeto “Memórias do ABC”, da Universidade de São Caetano. A USCS também reúne depoimentos de veteranos de guerra da região.

AS NOIVAS DE GUERRA

Em suas pesquisas, Cristina Feres recupera um tema pouco abordado pela historiografia: as noivas de guerra, num total de 58 jovens italianas que se casaram com soldados brasileiros.

O tema levou Cristina à Itália. Em 7 de outubro de 2023 participou da série de palestras intitulada “Le Spose di Guerra a Pistoia”.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Amor em tempo de guerra e imigração de gênero para o Brasil.

Contato com a entrevistada, Instagram: crhistoriadora

NO AR

A entrevista completa de Cristina de Lourdes Pellegrino Feres está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Reprodução

O MEMORIALISTA. Do diário de Waldemar Reinaldo Cerezoli: antes da guerra, carteiro em Ribeirão Pires; na guerra, cabo do Exército brasileiro e prisioneiro; no retorno, scarpelino – o operário das pedras...

Crédito da foto 2 - Projeto Memória

Crédito da foto 3 – Álbum pessoal

A HISTORIADORA. Cristina Feres no Palazzo Comunale de Pistoia e no estúdio do DGABC-TV: a visão humana e social da guerra

Grande ABC e Você

Quaresma, tempo de penitência e conversão.

A campanha da fraternidade 1994: “Fraternidade e amizade social”

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

MEMOFUT NO PACAEMBU

Grupo Literatura e Memória do Futebol realiza amanhã (sábado, 17) a sua 160ª reunião, com dois temas principais:

Às 9h30, “Dos campos de futebol aos campos de batalha”, com o professor Aristides Almeida Rocha.

Às 11h30, "Hydecroft Foot-Ball Club e muito mais", com o engenheiro José Roberto Fornazza.

Nome

Hydecroft Foot-Ball Club

Fundação

31 de dezembro de 1913 – Jundiaí (SP)

Local: Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller). Entrada livre.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 16 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8624

MANCHETE – País reage a escândalo da calcinha.

O presidente Itamar Franco minimizava o escândalo que protagonizou no domingo de Carnaval, ao se deixar fotografar ao lado da modelo Lílian Ramos, que estava sem calcinha. Disse Itamar: “Escândalo com quem?”

CULTURA & LAZER – Calamari, o rebelde disfarçado de encanador.

Aos 63 anos, o são-caetanense Marino Calamari guardava livro inédito no qual narra como abandonou a civilização em 1952 para curar desilusão amorosa.

Reportagem: Flavia Benvenga (texto) e Sergio Santorio (fotos).

HOJE

Dia do Repórter

Santa Juliana

16 de fevereiro

Virgem e mártir (285-304). Invocada na Itália por grávidas e doentes.

Ilustração: blog Rádio Rainha da Paz