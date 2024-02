Cantor country, Toby Keith morre após luta contra câncer

Muitas personalidades já nos deixaram no ano de 2024. O cantor country Toby Keith morreu no dia 5 de fevereiro, aos 62 anos de idade, vítima de um câncer de estômago, informou comunicado postado nas redes sociais do artista.

Ele foi diagnosticado com a doença em 2022.

Toby Keith faleceu pacificamente na noite passada, 5 de fevereiro, cercado por sua família. Ele lutou sua luta com graça e coragem. Por favor, respeite a privacidade de sua família neste momento, diz a postagem.

Força para a família, os amigos e os fãs.