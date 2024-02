Durante madrugada no BBB24, Yasmin Brunet chora e reclama após receber pedido de desculpas de Davi

Durante a madrugada desta terça-feira, dia 6, os participantes do BBB24 repercutiram os acontecimentos do Sincerão e fizeram muitas análises de jogo. Davi decidiu ir conversar com Yasmin na área externa da casa mais vigiada do Brasil e pedir desculpa por ter falado psiu durante uma discussão com ela.

- Queria te pedir desculpa, porque assim, o psiu entendo que soa para você e para as pessoas também como uma forma cale a boca. Isso é um costume meu, que eu trago lá de fora. É coisa da minha vida, é de mim. Eu posso poder melhorar isso na minha vida e, como eu já estou aqui dentro, isso, às vezes, não pode dar tempo de eu melhorar isso aqui agora, mas como me deu toque. (...) Eu não quis falar psiu para calar a boca. É humano reconhecer que a gente erra. A gente, às vezes, pensa que não errou e acaba errando.

- Não só comigo. Você faz isso com a sua maior amiga na casa, a Cunhã, o tempo todo. Inclusive, se tem uma pessoa falando e a outra fala psiu, se não é calar a boca eu não sei o que é. Engraçado que você só está pedindo desculpa só porque agora pontuaram no Sincerão. Você teve o tempo inteiro na casa, você dorme do meu lado e você ignorou, respondeu a modelo.

Após o papo, a sister caiu no choro e reclamou da situação com Lucas Henrique:

- É sofrido conversar com ele, porque eu vejo nitidamente ele manipulando as coisas. Não é possível que as pessoas não veem. Ele não responde nada do que eu pergunto. Ele só fala comigo depois que ele é exposto ao vivo. Te juro, eu vou surtar se não tiverem vendo isso lá fora.

- Calma, estão vendo tudo. Você perguntou exatamente o que queria. Você foi bem. Não deixa ele entrar na sua mente, disse o professor.

Após Wanessa chegar, Yasmin continua:

- Ele me faz muito mal, Wanessa. Ele é muito manipulador. Ele não responde nada que eu pergunto. Ele se faz de coitado o tempo com aquela cara de coitado que ele faz. Ele abaixa a voz.

Isabelle e Davi tiveram uma conversa no Quarto Magia e o baiano se surpreendeu ao descobrir que a manauara está sendo alvo de votos por conta da amizade deles.

- Como é que as pessoas votam em você por causa de mim? Tipo assim, é uma coisa que eu fiz... Você tem o que a ver com isso?

- As pessoas pensam que eu passo a mão na tua cabeça. Elas não sabem o que a gente conversa [...] Eu não digo pra ti quando você você está errado? As pessoas pensam que não, que eu compactuo contigo, responde ela.

O motorista de aplicativo também contou à modelo que pediu desculpas a Yasmin.

- Eu senti que, naquele momento que eu pedi desculpa, ela queria criar um embate. Ela queria criar uma briga ali. Eu senti dela, eu senti. Ela ia aumentando [a voz] e eu ficava: Calma, Yasmin. Sempre amenizando a situação.

Análise

Wanessa acredita que nas edições mais recentes do BBB o público acabou se apegando a personagens. Ela chegou até a comparar Davi com alguns ex-participantes.

- Eu tenho certeza que tem gente vendo o Davi com uma Juliette ou um Lucas.

Yasmin discorda, a cantora adiciona que Bia pode estar sendo vista da mesma forma e explica:

- Porque recriminam o jeito dela de ser, foi igualzinho com a Juliette. Ela era assim, expansiva, falava, interrompia o Tadeu.

- A Juliette meio que todo mundo não deixou ela de lado?, pergunta a loira.

- E a bichinha era um amorzinho, ela tinha esse jeito expansivo que muita gente não entendia, parecido com o da Bia, diz Wanessa.

Modo espiãs ativado

Beatriz e Deniziane acabaram percebendo que há como escutar as conversas do Quarto Gnomo do corredor, então logo correram para perto da porta e tentaram ouvir o que estava rolando dentro do cômodo - que contava com Pitel, Fernanda, Rodriguinho e Juninho. Porém, logo perceberam que MC Bin Laden estava se aproximando e se esconderam na despensa.

- Ele ia pegar a gente escutando, disse a mineira.

- Eu escutei a Pitel falando que foi muita gente para lá, estavam falando do Davi, que a Yasmin deu um grito com o Davi... Eles estavam falando coisas assim, contou Bia.

O pessoal do Gnomo estava repercutindo o Sincerão e comentando sobre as falas de Fernanda durante a dinâmica quando Bin entrou.

- Alguma informação importante depois do Sincerão, você pescou?, perguntou Pitel ao funkeiro.

- As pessoas estão aí do lado, alertou ele após perceber que Bia estava perto da porta.

Na hora de sair do quarto, Juninho chegou a pegar Beatriz e Deniziane no flagra tentando escutar as conversas e voltou para alertar os colegas:

- Elas estavam aqui na porta escutando a nossa conversa na cara de pau. Bia e Alane, fingiram que entraram aqui..., disse ele confundindo as sisters.

- É papelão ficar ouvindo conversa assim na cara, comenta Fernanda.

Web reage

Não foi só o Quarto Gnomo que reagiu às falas do Sincerão! Na web, internautas repercutiram o momento em que Alane usou um meme de Rita Lee enquanto discutia com a líder.

- Ela é toda boazinha, ela é tão do bem, ela é tão galera, disse a sister na dinâmica.

Nas redes sociais, diversas pessoas deixaram suas opiniões.

A Alane fazendo o meme da Rita Lee do ela é tão boazinha pra Fernanda que geral aqui fora está usando pra ela, escreveu um usuário.

A Alane repetindo um meme da Rita Lee que faz TOTAL referência a ela, opinou outro.

A Alane usando o ela é tão galera da Rita Lee contra a Fernanda na dinâmica sendo que essa fala da Rita é exatamente sobre pessoas COMO ELAAA, disparou um terceiro.